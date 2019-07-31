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Aksaray'da bir kişi tartıştığı eşini boğazından bıçakladı

Aksaray'da, tartıştığı eşi tarafından boğazından bıçaklanan kadın, tek katlı evlerinin balkonundan atlayıp, komşularından yardım istedi.

DHA | 31.07.2019 - 14:16..
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Gece vardiyasında çalıştığı iş yerinden Aksaray'ın Hürriyet Mahallesi 4676 Sokak'taki tek katlı evine gelen 22 yaşındaki Bahtiyar B., bilinmeyen nedenle 19 yaşındaki eşi Aysel B. ile tartıştı.

Bahtiyar B., tartışma sırasında mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla eşine saldırıp, boğazından bıçakladı.

KOMŞULARINDAN YARDIM İSTEDİ

Boğazına aldığı iki bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan Aysel B., balkondan atlayıp, yandaki komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekibi, Aysel B.'yi ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Aksaray'da bir kişi tartıştığı eşini boğazından bıçakladı

"BANA NE OLACAK"

Bu sırada Aysel B., panik içinde sağlık görevlilerine, ''Bana ne olacak?'' diye sordu. Sağlık görevlileri de durumunun iyi olduğunu belirterek, ''Korkma. Çok iyisin. Sana bir şey olmayacak.'' dedi.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Aysel B. hastanede tedaviye alınırken, Bahtiyar B. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Aksaray'da bir kişi tartıştığı eşini boğazından bıçakladı

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