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Aksaray'da börek almaya giden çocuğa otomobil çarptı

Kullandığı araçtan börek almak için inen 16 yaşındaki Mevlit Han E., otomobilin çarpması sonucu sürüklenerek ağır yaralandı.

DHA | 19.03.2020 - 11:44..
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Aksaray'da sanayi sitesi girişinde, ehliyetsiz sürücü Mevlit Han E., bir börek salonu önüne 68 ER 433 plakalı hafif ticari araç ile geldi.

Aracı park edip inen gence, Mustafa Altınsoy (20) yönetimindeki 68 BJ 480 plakalı otomobil çarptı.

HAVAYA FIRLADIKTAN SONRA SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 2 metre havaya fırlayan sürücü, yere düşüp sürüklendi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mevlit Han E.'nin, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Aksaray'da börek almaya giden çocuğa otomobil çarptı ViDEO

"SOLUMDAN GELEN BİR ARAÇ BENİ SIKIŞTIRDI"

Polis merkezine götürülen Mustafa Altınsoy, ''Sağ şeritten geliyordum, solumdan gelen bir araç beni sıkıştırdı. O sırada arabadan indi, çarptım.'' dedi.

Kaza haberi üzerine hastaneye gelen anne Fadime E. ise oğlunu görünce ''Oğlumun bir şeyi var mı?'' diyerek, ağladı.

Aksaray'da börek almaya giden çocuğa otomobil çarptı

Aksaray'da börek almaya giden çocuğa otomobil çarptı

Aksaray'da börek almaya giden çocuğa otomobil çarptı

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