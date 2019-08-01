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Aksaray'da büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Aksaray-Ankara karayolu 50. kilometresinde kontrolden çıkan tır refüje devrildi. Tırın devrilmesiyle hayvanlar yola saçıldı.

AA | 01.08.2019 - 09:48..
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Diyarbakır'dan Ankara'ya büyükbaş hayvan götüren tır sürücüsü 28 yaşındaki Remzi Özvarol, Aksaray-Ankara karayolu 50. kilometresinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

EKİPLER BÖLGEYE HEMEN GELDİ

Olay yerine gelen ambulans AFAD, karayolları ve itfaiye ekipleri yaralılara ve hayvanlara müdahale etti.

Aksaray'da büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi: 2 yaralı

15 HAYVAN TELEF OLDU

Kazada yaralanan sürücü ve kardeşi Onur Özvarol sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tırda bulunan 80 büyükbaş hayvandan 15'i telef oldu.

Aksaray'da büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi: 2 yaralı

HAYVANLAR SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Hayvanlardan bazıları ise karayollarında hareket ederek sürücülere zor anlar yaşattı.

Aksaray'da büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi: 2 yaralı

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