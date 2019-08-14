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Aksaray'da cip şarampole devrildi: 3 ölü

Kontrolden çıkan araç, şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası 1'i çocuk 3 kişi yaşamını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

DHA | 14.08.2019 - 08:45..
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Sabah saatlerinde Aksaray- Ankara karayolunun 30'uncu kilometresinde Veysel Akgün yönetimindeki cip kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Aksaray'da cip şarampole devrildi: 3 ölü

ŞARAMPOLE YUVARLANAN ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Taklalar atan cip hurdaya dönerken, kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Abdülkadir Akgün, Bedia Akgün, Eşref Akgün, Menşure Akgün ile 1 yaşındaki İbrahim Ayaz Akgün  ve Hüseyin Ali Akgün yaralandı.

Aksaray'da cip şarampole devrildi: 3 ölü

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan müdahale sonrası Bedia Akgün ve gelini Menşune Akgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Diğer yaralılar ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Hüseyin Ali Akgün de kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının tedavisi ise sürüyor.

Aksaray'da cip şarampole devrildi: 3 ölü

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