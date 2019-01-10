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Aksaray’da drift yapan sürücülere 10 bin lira ceza

Aksaray’da otomobil ile drift yapan iki sürücüyü sosyal medya üzerinden tespit eden polis, her 2 araç sürücüsüne toplam 10 bin 255 TL para cezası kesti, araçlar 60 gün trafikten men edildi.

İHA | 10.01.2019 - 09:26..
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Aksaray’da otomobil ile drift yapan 2 sürücü, polis tarafından sosyal medya üzerinden tespit edildi. Bir petrol istasyonu içerisinde drift yaparken kendisini kameraya çektiren sürücü, çekilen drift görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Bir diğer drift görüntüsü de sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

5'ER BİN LİRA CEZA YAZILDI

Hafif ticari araçla kar üzerinde drift yapan sürücü, araçları ve önündeki bir yayayı hiçe sayarak defalarca drift yaptı. Sosyal medya üzerinden araç plakalarını ve sürücülerini tespit eden Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, otomobile 5 bin 10 TL, hafif ticari araca ise 5 bin 245 TL ceza kesti.

60 GÜN TRAFİKTEN MEN

Diğer yandan araçlar 60 gün trafikten men edilirken, her 2 sürücünün de ehliyetlerine 60 günlüğüne el konuldu.

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