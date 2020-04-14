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Aksaray'da, ehliyetsiz genç sürücü polisten kaçamadı

Yirmi yaş altı sokağa çıkma sınırlandırmasına uymayan genç, ehliyetsiz olarak kullandığı otomobille polisten kaçarken kovalamaca sonucu yakalandı.

İHA |
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Aksaray'da, ehliyetsiz genç sürücü polisten kaçamadı

Aksaray'ın Meydan Mahallesi'nde devriye atan polis ekipleri, şüphelendikleri seyir halindeki 68 BR 692 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu.

Otomobil sürücüsü polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlarken, polis ve sürücü arasında kovalamaca yaşandı.

18 YAŞINDA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bir süre polis ekiplerinden kaçmaya çalışan sürücü Nakkaş Mahallesi Somuncu Baba Caddesi üzerinde polis ekiplerinin kıstırması üzerine yakalandı.

Yakalanan otomobilde sürücüyü sorgulayan polis ekipleri, gencin Erkan B. (18) olduğunu tespit etti.

Aksaray'da, ehliyetsiz genç sürücü polisten kaçamadı ViDEO

Aksaray'da, ehliyetsiz genç sürücü polisten kaçamadı

EHLİYETSİZ GENCE CEZA UYGULANDI

20 yaş altı sokağa çıkma sınırlandırmasına uymayan gencin ehliyetinin de olmadığı belirlenirken, polis ekipleri gence çeşitli maddelerden ceza yazarak otomobili otoparka çektirdi.

Genç sürücü, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da, ehliyetsiz genç sürücü polisten kaçamadı

Aksaray'da, ehliyetsiz genç sürücü polisten kaçamadı

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