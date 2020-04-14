Aksaray'da, ehliyetsiz genç sürücü polisten kaçamadı

1 Mersin'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı Alkol alan iki kişinin tartışması sonucu büyüyen kavgada biri göğsünden bıçaklanırken, kavgayı ayırmak isteyen bir kişi de elinden yaralandı.

2 Dünya Sağlık Örgütü'nden 'kontrol önlemleri kademeli kaldırılmalı' uyarısı Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüse karşı alınan önlemlerin yavaşça ve denetimli şekilde kaldırılması gerektiğini söyledi.

3 Hande Yener: Evlenmek zor Yeni bir aşka yelken açan Hande Yener, koronavirüs yüzünden evlenmesinin zorlaştığını söyledi.

4 Tekirdağlı hemşireden anlamlı paylaşım Tekirdağ’ın Malkara Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan Pınar Gün, anlamlı bir paylaşımda bulundu.

5 En iyi tasarıma sahip motosiklet Tenere 700 oldu Dünya çapında en kapsamlı ve en prestijli tasarım yarışması Red Dot Design Award, en iyi tasarımlı motosiklet ödülünü Tenere 700'e verdi.

6 F.Bahçe'de takım kaptanı değişti Sezon sonu futbolu bırakması beklenen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Yönetimi'ne kaptanlık pazubandını devretmek için Luiz Gustavo'yu önerdi. Yönetimin de bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.