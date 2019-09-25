1 Aksaray’da fabrika yandı, 2 işçi etkilendi Beton mikseri imal eden fabrikanın boyahanesinde çıkan yangından etkilenen 2 işçi, hastaneye kaldırıldı.

2 İstanbul sis altında Özellikle tepe noktalar, sabah saatlerinden itibaren sisli havanın etkisi altına girdi.

3 Şeyma Subaşı DJ sevgilisi Guido'dan ayrıldı Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra DJ Guido ile yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı, eski sevgilsini takipten çıkarınca ayrılık haberleri doğrulanmış oldu.

4 Avaşin'de 3 PKK'lı terörist daha öldürüldü Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

5 En büyük mikrobiyalitler Van Gölü'nde görüntülendi Van'da bulunan dalış eğitmenleri ve dalgıçlar, Van Gölü'nde, biri 50 bin yaşında diğeri ise yaklaşık 70 bin yıllık olduğu tahmin edilen, dünyanın en büyük mikrobiyalitlerini tespit etti.

6 Kanada’da iki ayı birbirine girdi İki boz ayı yolun ortasında birbiriyle boğuşmaya başladı.