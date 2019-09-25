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Aksaray’da fabrika yandı, 2 işçi etkilendi

Beton mikseri imal eden fabrikanın boyahanesinde çıkan yangından etkilenen 2 işçi, hastaneye kaldırıldı.

DHA | 25.09.2019 - 14:01..
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Aksaray'da saat 12.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'nde beton mikseri imal eden bir fabrikanın boyahanesinde meydana geldi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Boya kutuları belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevlerin hızla boyahane bölümünü sarması üzerine işçiler, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren müdahale sonucu alevleri söndürdü.

2 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında dumandan etkilenen 2 işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Aksaray’da fabrika yandı, 2 işçi etkilendi

Aksaray’da fabrika yandı, 2 işçi etkilendi

Aksaray’da fabrika yandı, 2 işçi etkilendi

Aksaray’da fabrika yandı, 2 işçi etkilendi

Aksaray’da fabrika yandı, 2 işçi etkilendi

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