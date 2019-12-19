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Aksaray'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 tutuklama

Göçmen kaçakçılarına yönelik bir operasyon yapan KOM ekipleri, 8 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

İHA | 19.12.2019 - 15:40..
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Aksaray'da E-90 karayolu üzerinde, 68 plakalı bir otomobille doğu illerine giderek buradaki kaçak göçmenlerin Aksaray üzerinden batı illerine sahte belge ve evraklarla sevk edileceği bilgisine uluşan ekipler, harekete geçti.

Plakası ve sürücüsü önceden belirlenen otomobil, takibe alındı.

8 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI

Gerçekleştirilen operasyonda Aksaray nüfusuna kayıtlı araç sürücüsü H.D. (30), yanında bulunan arkadaşları Y.Ç. (32), A.K. (35), Ş.K.H. (32) ve K.S. (32) isimli şahıslar ile yine araçta bulunan ve para karşılığı kaçırılan kaçak 3 göçmen olmak üzere, toplam 8 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslardan 5'i iutuklanarak cezaevine gönderildi, 3 kaçak göçmen ise sınır dışı edildi.

Aksaray'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 tutuklama

Aksaray'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 tutuklama

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