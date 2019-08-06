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Aksaray'da hastaneye vurgun yapan şüpheliler yakalandı

Hastanenin taşınmasını fırsat bilerek 10 milyon TL'lik malzeme çalan 6 hırsız gözaltına alındı.

DHA | 06.08.2019 - 13:00..
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Aksaray  Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2018 yılı ekim ayında yeni binaya taşındı.

Taşınma sırasında klima, hasta yatağı, güç kaynağı, kurşun levha, bakır kablo, kalorifer tesisatı ve diyaliz makinelerinden bazıları kayboldu.

10 MİLYON TL DEĞERİNDE MALZEME KAYBOLDU

Durumu fark eden hastane yönetimi, yaklaşık 10 milyon TL değerindeki kayıp malzemeleri tespit ederek, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu.Aksaray'da hastaneye vurgun yapan şüpheliler yakalandı

6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Özel ekip, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin sonunda bu sabah operasyon düzenledi. Polis, kayıp eşyaları çalıp sattkları iddiasıyla hastane müdürü M.G.'yi, acil servis sorumlusu L.A.'yı, personel şube müdürü Ş.T.'yi, bilgi işlem personeli N.Y.'yi, güvenlik amiri C.Y.'yi ve güvenlik personeli A.E.'yi gözaltına aldı.

Kayıp eşyaların izine rastlanılmazken suçlamaları kabul etmeyen 6 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Aksaray'da hastaneye vurgun yapan şüpheliler yakalandı


Aksaray'da hastaneye vurgun yapan şüpheliler yakalandı

Aksaray'da hastaneye vurgun yapan şüpheliler yakalandı

Aksaray'da hastaneye vurgun yapan şüpheliler yakalandı

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