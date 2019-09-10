,Erkan K., kardeşi Aykut K. ile beraber baş ağrısı şikayeti nedeniyle Aksaray Fatih Mahallesi'ndeki Muzaffer Çakır Semt Polikliniği'ne geldi.

HEMŞİREYE "BENDEN UZAKLAŞIR MISIN" DEDİ

Erkan K.'yi muayene eden doktor, serum takılmasına karar verdi. Hemşire Mehmet Sırmalı da bunun üzerine Erkan K.'ye serum taktı. Bu sırada Erkan K., iddiaya göre, Sırmalı'ya "Benden uzaklaşır mısın?" dedi.

Aksaray'da hemşireyi döven iki kardeş serbest VİDEO

İKİ KARDEŞ DÖVMEYE BAŞLADI

Sırmalı'nın ''Tedavinizi ben yapıyorum.'' diye cevap verdiği Erkan K., yumrukla hemşireye saldırmaya başladı. Kardeşi Aykut K. de Sırmalı'ya saldırdı.

Mehmet Sırmalı, 2 kardeşin saldırısından mesai arkadaşlarının müdahalesiyle kurtuldu. Arbede sırasında odadaki eşyaların bir kısmı zarar görürken, olay yerine polis çağrıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

İlk müdahalesi mesai arkadaşlarınca yapılan Mehmet Sırmalı, daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çenesine 5 dikiş atılan Sırmalı, tedavisinin ardından taburcu oldu. Olayın ardından gözaltına alınan Erkan K. ve Aykut K. ise polisteki ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldı. İki kardeş hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.





