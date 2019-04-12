1 Mesut Özil, görme engelli minik hayranıyla buluştu Mesut Özil ile minik bir Arsenal taraftarı arasında yaşananlar sosyal medyada oldukça beğenildi. Görme engelli çocuk, Mesut Özil'i yüzüne dokunara tanıdı.

2 Aksaray’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

3 Çorlu polisi torbacılara göz açtırmıyor Çorlu'da narkotik ekipleri, yaptıkları operasyonda gençleri zehirleyen ve torbacı olarak tanımlanan sokak satıcılarını hazırlık halinde suçüstü yakaladı.

4 Motosikletli tacizci MOBESE kameralarından tespit edildi Karaman'da iddiaya göre bir haftadır kapüşon takan ve motosikletiyle geçerken kadınları ve lise öğrencilerini taciz eden bahçıvan H.P. gözaltına alındı.

5 YSK, Ahmet Türk'e mazbata verecek YSK, HDP'den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk'e mazbatasının verilmesine hükmetti.

6 TEM'de makas atan sürücü polise yakalandı TEM'de makas atan bir sürücü, polis ekipleri tarafından durduruldu. Hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücü, kendisine ceza yazan polis ekiplerine de zorluk çıkardı.