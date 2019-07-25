taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6727
Euro
6.3091
Altın
1432.56
Borsa
103555.77
Gram Altın
261.347

Aksaray’da kamu düzenini bozan göçmenler sınır dışı edildi

Kaçak yollarla Türkiye sınırları içerisine gelen göçmenlerin, ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar başlatıldı.

İHA | 25.07.2019 - 14:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'ye kaçak yollarla girdikten sonra Aksaray'a giden ve suça karışarak kamu düzenini bozan 110 göçmen sınır dışı edildi.

114 GÖÇMEN TESPİT EDİLDİ

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, temmuz ayı içerisinde yaptığı geniş çaplı araştırma kapsamında kaçak yollardan Türkiye’ye giriş yapan ve Aksaray’a gelen 4 ayrı ülke vatandaşı olan 114 göçmen tespit etti.

Aksaray’da kamu düzenini bozan göçmenler sınır dışı edildi

110 KAÇAK GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

Kentte kamu düzenini bozduğu tespit edilen şahıslar polis ekiplerince yakalanırken, yakalanan 114 kaçak göçmenden 110’u Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Türkiye, S-400'leri NATO işgaline karşı aldı'

'Türkiye, S-400'leri NATO işgaline karşı aldı'

246
Şeyh Al Maktum, kaçan eşine nafaka ödeyecek

Şeyh Al Maktum, kaçan eşine nafaka ödeyecek

191
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu birbirlerine bakmadan tokalaştı

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu birbirlerine bakmadan tokalaştı

141
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

208
'FaceApp' uygulamasıyla dolandıran şüpheli yakalandı

'FaceApp' uygulamasıyla dolandıran şüpheli yakalandı

59
Türk diplomat için TSK ve MİT'ten ortak operasyon

Türk diplomat için TSK ve MİT'ten ortak operasyon

356
Beyaz Saray'da Türkiye konulu toplantının detayları

Beyaz Saray'da Türkiye konulu toplantının detayları

62
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir