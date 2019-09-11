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Aksaray'da kamyonet, emniyet şeridindeki minibüse çarptı

Kamyonetin, emniyet şeridinde duran minibüse çarpması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

DHA | 11.09.2019 - 22:32..
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Aksaray'da akşam saatlerinde Aksaray- Ankara karayolunun 58’inci kilometresinde kaza meydana geldi.

Ersan Sarıkaya (45) yönetimindeki 68 BT 070 plakalı kamyonet, iddiaya göre emniyet şeridinde park halinde bulunan Şeref Dal (40) yönetimindeki 80 DR 412 plakalı minibüse çarptı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüs sürücüsü Şeref Dal ile araçta bulunan Gülperi Dal (27), Aslıhan Dal (30), Meral Timi (12), Fadime Dal (3) ve Cafer Dal (4) yaralandı. Kamyonet sürücüsü Ersan Sarıkaya ise kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların, Ankara'dan Kayseri'ye elma toplaya gittiği öğrenildi.

Aksaray'da kamyonet, emniyet şeridindeki minibüse çarptı

Aksaray'da kamyonet, emniyet şeridindeki minibüse çarptı

Aksaray'da kamyonet, emniyet şeridindeki minibüse çarptı

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