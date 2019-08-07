Aksaray'da kendi arabasını sanayiden çaldı

Aksaray Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi 2014 Sokak'ta bulunan bir oto tamircide Ş.Ç. (63), 1,5 yıl önce Erdem İ.'den (35) 13 bin 500 TL’ye taksitli olarak otomobili satın aldı.

SATTI, ANCAK PARASINI ALAMADI

Ş.Ç., otomobilin bozulması üzerine otomobili sanayide oto tamir ustası B.A.'ya ait (43) oto tamirci dükkanına getirdi. Burada usta B.A. ile anlaşan Ş.Ç., otomobili tamir için bırakarak gitti. Daha sonra iddiaya göre Ş.Ç.’ye otomobili satan, ancak satışını vermeyen ve anlaştığı paranın büyük bölümünü alamayan Erdem İ., arkadaşı ile sanayide giderken tamircideki parasını alamadığı 68 HE 946 plakalı otomobilini gördü.

ARACINI İTEREK KAÇIRDI

Erdem İ., tamircinin yan sokağında park halindeki otomobilin direksiyonuna geçerek, arkadaşı ile otomobili iterek kaçırdı.

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SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Bir süre gittikten sonra kontağı üzerinde olan otomobilini çalıştıran Erdem İ. otomobilini götürürken, Ş.Ç. tamirciye otomobili almaya geldi. Otomobilin yerinde olmadığını gören usta B.A. ve Ş.Ç., durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlatırken, yapılan inceleme ve araştırmanın ardından olayın gerçek yüzü ortaya çıktı. Emniyette ifadesi alınan Ş.Ç. hakkında güveni kötüye kullanma suçundan işlem yapılırken, otomobil Cumhuriyet Savcılığı tarafından ruhsat sahibi olan Erdem İ.’ye teslim edildi.