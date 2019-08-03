Aksaray'da kendi okulunda hırsızlık yapan genç tutuklandı

Aksaray Yavuz Sultan Selim Mahallesi belediye arsaları mevkisinde bulunan Atatürk İlkokulu’nda, geçtiğimiz günlerde ilkokulda 2 televizyonun çalınmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma ve çalışma başlattı.

KAMERALARA YAKALANDI

İlk olarak okulun güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri televizyonu çalan şahsı kameralardan yakaladı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki çalışmanın ardından televizyonları çalan kişinin M.K. (18) olduğu belirlendi. Kimliği belirlenen şüpheli yapılan operasyonla yakalanırken, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, tutuklanan M.K’nin televizyonların çalındığı okuldan mezun olduğu bildirildi.