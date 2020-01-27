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Aksaray'da koronavirüs şüphesi

Aksaray'da 9'u Çinli işçi 3'ü Türk 12 işçi, cornovavirüs şüphesiyle müşahade altına alındı.

DHA | 27.01.2020 - 20:00..
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Aksaray'da koronavirüs şüphesi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor.

Türkiye'de şimdiye kadar, İzmir'de paniğe neden olan ve daha sonra virüs taşımadığı anlaşılan hasta dışında bir vaka yaşanmadı.

Yetkililerin salgın için aldığı önlemler genişletilirken, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü'nde, doğalgaz depolama tesisinde çalışan Çin uyruklu 2 işçide baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti görüldü.

Aksaray'da koronavirüs şüphesi

ÇİN'DEN 5 GÜN ÖNCE GELDİLER

Rahatsızlanan 2 işçiyle birlikte toplam 9 işçinin yaklaşık 5 gün önce ülkelerinden geldiği belirlendi.

Aksaray'da koronavirüs şüphesi

TEDBİR AMAÇLI MÜŞAHADEYE ALINDILAR

Bu bilgi İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirildi. Sağlık Müdürlüğü'de cornovavirüs şüphesi nedeniyle hastalanan 2  işçinin yanı sıra diğer 7 Çinli işçi ile bu işçilerin tesislere ulaşımını sağlayan tur şirketindeki 3 kişi  tedbir amaçlı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp, acil serviste tedbir amaçlı müşahade altına alındı. Hastane personelie hijyen maskesi dağıtıldı.

Sağlık Müdürlüğü yetkileri gerekli tahlil ve incelemelerin yapıldığını belirtti.

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