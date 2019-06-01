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Aksaray'da LGS yolunda kaza: 4 yaralı

Aksaray'da LGS'ye yetişmek için babası ve yengesiyle sınavın yapılacağı yere arabayla giden Nisa Öztürk yolda kaza geçirdi. İki araç çarpıştı. 1'i ağır, 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

DHA | 01.06.2019 - 13:30..
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Aksaray'da LGS yolunda kaza: 4 yaralı

Kaza, saat 08.45 sıralarında Eşmekaya-Eskil arasında meydana geldi. Cavit Öztürk'ün (33) kullandığı otomobil, yan yoldan ana yola çıkan Servet Dağlı'nın(52) kullandığı otomobil ile çarpıştı.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle Dağlı'nın kullandığı otomobil ikiye bölündü. Kazada Cavit Öztürk, kızı Nisa Öztürk ve Feyza Çaymaz (19) ile Servet Dağlı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aksaray'da LGS yolunda kaza: 4 yaralı

HASTALAR TEDAVİYE ALINDI

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulunslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Aksaray'da LGS yolunda kaza: 4 yaralı VİDEO

"OTOMOBİL ÖNÜMÜZE ÇIKTI SONRASINI HATIRLAMIYORUM"

Servet Dağlı’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Babası ve yengesiyle birlikte LGS 'ye gireceği okula giderken kazanın olduğunu anlatan Nisa Öztürk, ”Sınava gidiyorduk, otomobil önümüze çıktı. Sonrasını hatırlamıyorum.” dedi. Polis soruşturma başlattı.

Aksaray'da LGS yolunda kaza: 4 yaralı

Aksaray'da LGS yolunda kaza: 4 yaralı

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