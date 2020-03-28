Aksaray'da minibüs ile tır çarpıştı: 2'si çocuk, 6 yaralı

İstanbul'dan Diyarbakır'da giden Mustafa Sural yönetimindeki 34 JS 5070 plakalı minibüs, Aksaray-Adana karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hüseyin İpek yönetimindeki 68 SAE 321 plakalı tıra çarptı.

2'Sİ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI

Çarpışma sonrası minibüsteki Songül Adabalı, Nurcan Adabalı, Mehmet Şahin, Zehra Adabalı(7), İbrahim Adabalı (3) ve Şahin Adabalı yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine gelirken, yaralılar ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

MEMLEKETLERİNE GİDECEKLERDİ

Kazanın ardından yara almadan kurtulan gözü yaşlı anne 2 çocuğuna sarılırken, polis ekipleri sakinleştirdi.

Kaza yapan ailenin 'koronavirüs' salgını nedeniyle memleketlerine gitmek istedikleri belirlendi.