Otizmli çocukları istemeyen velilerin utanç tablosu

Aksaray’daki Mehmetçik İlkokulu'nda skandal bir olay yaşandı.

Otizmli çocuklarla aynı binada eğitim gören diğer çocukların velileri, otizmli çocuklara karşı eylem yapıp, onları yuhaladı.

MÜDÜR EYLEMİN DESTEKÇİSİ

Velilerin, otizmli çocukların kendi çocukları ile aynı okulda eğitim görmesine karşı çıktığı ve okul müdürünün de bu eylemi desteklediği ortaya çıktı.

OTİZMLİ ÇOCUKLARI DIŞLADILAR

Otizmli bir öğrencinin velisi ise isyan etti. Okulu ve bahçesini gösteren veli, otizmli öğrencileri yuhalayan velilere tepki gösterdi. Otizmli çocukların dışlandığını, onların diğer öğrencilerden farklı yerde yemek yediğini ve eğitim gördüğünü, giriş çıkış yerlerinin bile farklı olduğunu, bu kapının önünde eylem yaptıklarını söyledi.

Veliler otizmli çocukları protesto etti

Anadolu Otizm Federasyonu (ANOFED) ise konunun üzerine şu açıklamayı yaptı;