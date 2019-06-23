Aksaray’da otomobil direğe çarptı: 3 ölü

Aksaray-Konya karayolunun 45’inci kilometresinde Kemal Bozok (58) idaresindeki 09 KA 680 plakalı otomobil, Sultanhanı ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Otomobilin adeta hurdaya döndüğü kazada, sürücü ve yanında bulunan Safire İlhan (65) olay yerinde feci şekilde can verirken, ağır yaralanan diğer yolcu Emine Bozok (90) olay yerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞLI KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedavi altına alınan yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.