Aksaray'da otomobil motosiklete çarptı: 4 yaralı

Aksaray-Konya karayolunun 45. kilometresi Sultanhanı ışıklı kavşakta Sezer Y. (28) idaresindeki otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışan A.K. (15) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı.

MOTOSİKLET DUVARA ÇARPARAK DURDU

Kaza sonrası otomobil, yoldan çıkarak yol kenarında bulunan müstakil bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Otomobil kırmızı ışıkta geçen motosiklete çarptı: 4 yaralı

4 YARALI

Kazada otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan T.Y. (25), motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan kardeşi M.K. (12) yaralandı.

2 KARDEŞİN DURUMU AĞIR

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, motosikletteki 2 kardeşin durumunun ağır olduğu öğrenildi.