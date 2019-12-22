Aksaray'da otomobil, tırla çarpıştı: 3 ölü

Aksaray- Adana yolunun 12'nci kilometresinde, Yağız Kaan Duran (18) yönetimindeki 06 E 5549 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kavşakta, Ahmet Kafalı'nın (48) kullandığı 01 EJJ 70 plakalı tırın altına girdi.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada metrelerce tırın altında sürüklenen otomobilin motoru yerinden çıkıp şarampole savruldu. Kazada sürücü Yağız Kaan Duran ve otomobildeki Mustafa Ata (20), Alihan Salman (18), Ramazan Furkan Ata, Burak Koç (19) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ile AFAD ekipleri sevk edildi.

GENÇLERDEN BİRİ KURTIRALIMADI

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Furkan Ata yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa Ata, Alihan Salman ve Burak Koç'un durumunun ağır olduğu bildirildi.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Hastaneye kaldırılan Alihan Salman (18) ile otomobil sürücüsü Yağız Kaan Duran da yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.