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Aksaray'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray’da otomobilin kontrolden çıkarak kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

İHA | 05.04.2019 - 16:47..
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Kaza, Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde meydana geldi. Orhan U. (80) idaresindeki 68 EK 999 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak kaldırımda yürüyen amca çocukları Kader S. (20) ve İrem Su S’ye (8) çarptı.

YAYA HAYATINI KAYBETTİ

Otomobil daha sonra park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi. Kazanın ardından yayalar Kader S. (20) ve İrem Su S. ve araç sürücüsü ve otomobilde bulunan eşi Pembe U. (77) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, yaya Kader Sert yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

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