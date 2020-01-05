Aksaray'da otomobiller çarpıştı: 7 yaralı

Aksaray'da, Ramazan F. yöneyimindeki 68 HP 745 plakalı otomobil, Ömer K. yönetimindeki 68 AAV 274 plakalı otomobil ile çarpıştı.

7 YARALI

Kazada sürücüler ve otomobillerde bulunan Lale O. (24) ve Mehmet Yağız O. (5) ile Cansu F. (28), Güler F. (45) ve Naime F. (80) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri ve AFAD ekiplerince araçlardan çıkartılarak ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı.

Aksaray'da otomobiller çarpıştı ViDEO







HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar daha sonra ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



