Aksaray’da park kavgası: 10 yaralı, 10 gözaltı

Olay, Taşpazar Mahallesi 831 Sokak Doğanlar Apartmanı önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartman önüne aracını park etmek isteyen Hacı Mustafa D. (61) ile Celal T. (58) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, olaya tarafların aileleri de dahil oldu.

Bıçak, sopa ve taşların kullanıldığı kavga polise bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, 10 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar ifadeleri alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi’ne getirildi.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Polis merkezi çevresinde yeniden ateşlenen kavgada her iki grup bir kez daha birbirine girerdi. Çok sayıda polisin müdahale ettiği kavgada 10 kişi yaralandı. Yaralılardan başından sopayla yaralanan Ertuğrul D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.