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Aksaray'da polise yumruk atıp kendini kesti

Alkollü Bilal T., karşıdan gelen polis memuru Lütfü T.’ye yumruk atıp kaçtı. Park alanında yakalanan Lütfü T. yakalanmamak için kendini bıçakladı.

Haber Merkezi | 09.09.2019 - 11:20..
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Polis memuru Lütfü T. yine polis olan arkadaşı İsmail E. ile birlikte yolda yürürken karşıdan gelen ve aşırı alkollü olan Bilal T., polis memuru Lütfü T.’ye yumruk attı.

ŞÜPHELİ PARK İÇERİSİNDE KISTIRILDI

Polis memuru neye uğradığını şaşırırken Bilal T. olay yerinden kaçmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine takviye ekip sevk edilirken, bir süre devam eden kovalamaca sonucu şüpheli park içerisinde kıstırıldı.

Aksaray'da polise yumruk atıp kendini kesti

POLİSLERİN MÜDAHALESİNE İZİN VERMEDİ, KENDİNİ BIÇAKLADI

Elindeki bıçakla polislerin müdahalesine izin vermeyen Bilal T. kendini yaralamaya başladı.

Birçok yerine bıçak vuran Bilal T.’yi ikna etmeye çalışan polis ekipleri şahsı ikna edemeyince zor kullanarak şahsı gözaltına aldı.

Önce polise yumruk attı, sonra kendini kesti VİDEO

Aksaray'da polise yumruk atıp kendini kesti

GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada olay yerine gelen Bilal T.’nin arkadaşı alkollü olan Furkan Ü. de polis ekiplerine mukavemette bulundu. Bunun üzerine Furkan Ü. de gözaltına alındı.

Şüpheliler Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yumrukla yaralanan polis memuru Lütfü T. ise hastanede tedavi edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da polise yumruk atıp kendini kesti

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