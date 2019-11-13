Aksaray'da pompa görevlisi gasbedildi

Aksaray - Nevşehir kara yolu 14. kilometresinde bulunan bir petrol istasyonunda, petrol istasyonuna müşteri gibi gelen kimliği belirsiz bir kişi, pompacı olarak görev yapan Fuat Aytekin’e (55) aracının yolda kaldığını belirterek bidonla mazot almak istedi.

DEMİRLE KAFASINA VURUP CEBİNDEKİ PARAYI ALDI

Pompa görevlisi Fuat Aytekin müşteri sandığı şahsın elinden bidonu alarak mazot koymak için pompanın diğer tarafına geçti. Bu sırada arkasından gelen kimliği belirsiz bir kişi pompa görevlisine tekme attı. Pompa görevlisi aldığı tekme darbesi ile yere yıkılırken, 2 kişi pompa görevlisinin üzerine çıktı. Şahıslardan birisi pompa görevlisinin ellerini tutarken, diğer şahıs elindeki demirle pompa görevlisinin başına vurarak, görevlinin cebinde bulunan 3 bin lirayı aldı. Daha sonra 2 şüpheli olay yerinden hızla kaçarken yaşanan tüm olay anbean petrol istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Pompa görevlisinin darbedilip gasbedildiği anlar VİDEO

KAÇAN 2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayın ardından neye uğradığını şaşıran pompa görevlisi güçlükle ayağa kalkarak telefonla jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı pompa görevlisini ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan pompa görevlisinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme ve araştırma başlattı. Güvenlik kameralarından yola çıkan jandarma ekipleri kaçan 2 şüphelinin peşine düştü.