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Aksaray’da şiddetli yağış büyük hasar yarattı

Akşam saatlerinde etkili olan yağmur yağışı, hayatı felç etti.

İHA | 14.09.2019 - 18:13..
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Aksaray’da akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı şiddetini artırınca sel ve su baskınları kaçınılmaz oldu.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Sağanak yağış yolları, park ve bahçeleri adeta su gölüne çevirirken, evleri, iş yerlerini su bastı. Birçok araç göle dönüşen yollarda mahsur kaldı. İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri kurtarma ve yol açma çalışmaları başlattı.

Aksaray’da şiddetli yağış büyük hasar yarattı

AFAD KURTARMA OPERASYONLARI YAPIYOR

Kentte yağmur yağışı hafif şekilde halen devam ederken, birçok mahallede zemin ve bodrum katlardaki daire ve iş yeri depoları sular içinde kaldı. Yaklaşık 40 ayrı ihbar alan AFAD ekipleri ihbara konu olan adreslere intikal ederek kurtarma çalışması yapıyor.

Aksaray’da şiddetli yağış büyük hasar yarattı

Aksaray’da şiddetli yağış büyük hasar yarattı

Aksaray’da şiddetli yağış büyük hasar yarattı

Aksaray’da şiddetli yağış büyük hasar yarattı

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