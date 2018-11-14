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Aksaray’da torbacılara darbe: 10 tutuklama

Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen 5 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüphelinden 10’nu sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İHA | 14.11.2018 - 17:16..
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında 5 ayrı adrese yapılan baskınlarda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 83 gram eroin, 65 gram skunk, 6 gr metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 4 bin 25 TL para ele geçirildi.

Emniyette sorgulanan ve sonrasında mahkemeye sevk edilen 13 şüpheliden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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