Aksaray’da torbacılara darbe: 10 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında 5 ayrı adrese yapılan baskınlarda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 83 gram eroin, 65 gram skunk, 6 gr metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 4 bin 25 TL para ele geçirildi.

Emniyette sorgulanan ve sonrasında mahkemeye sevk edilen 13 şüpheliden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.