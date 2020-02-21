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Aksaray'da trafik kazası: 3 yaralı

Aksaray’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İHA | 21.02.2020 - 00:44..
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Aksaray’ın Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi üzerinde, tali yoldan ana yola çıkan Erol M. (48) idaresindeki 51 HY 693 plakalı otomobile ana yoldan gelen Mustafa Ç. (30) yönetimindeki 68 BT 712 plakalı otomobil yandan çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Erol M. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Seher Ç. (55) ve Sibel Ç. (30) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da trafik kazası: 3 yaralı

Aksaray'da trafik kazası: 3 yaralı

Aksaray'da trafik kazası: 3 yaralı

Aksaray'da trafik kazası: 3 yaralı

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Aksaray'da trafik kazası: 3 yaralı
Aksaray'da trafik kazası: 3 yaralı
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