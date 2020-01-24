Gazeteci Uğur Dündar, Tele1'de ekrana gelen Demokrasi Arenası programına İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i konuk etti.
Gündeme ilişkin konuların masaya yatırıldığı programın ilerleyen saatlerinde Elazığ'da meydana gelen deprem öğrenildi.
FATİHA OKUYUP PROGRAMI BİTİRDİLER
Acı haberi alan Meral Akşener, izleyicilerin Fatiha okumasını istedi ve dua etmeye başladı.
Fatiha okuduktan sonra hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Meral Akşener, siyaset konuşmak istemediğini söyledi.
Uğur Dündar da buna hak verdi ve programı sonlandırdı.
Akşener, deprem haberi alınca siyaset konuşmayı bıraktı ViDEO