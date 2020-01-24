Akşener, deprem haberi alınca siyaset konuşmayı bıraktı

Elazığ'da enkaz altında kalan bir vatandaş, ekipler tarafından kurtarıldı.

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Aksa Doğalgaz: Deprem bölgesinde kesinti yok

Aksa Doğalgaz, Elazığ ve hizmet bölgesi içerisinde depremin hissedildiği diğer illerde gaz akışında bir sorun yaşanmadığını, abonelerine sundukları gaz arzının kesintisiz devam ettiğini bildirdi.