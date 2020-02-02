Akşener kürsüye bayrakla çıkıp şiir okudu

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, 30 Ocak Perşembe günü İzmir'e geldi. İzmir'e bir dizi ziyaret için gelen Akşener'in İzmir Programı bugün katıldığı, Geleceğin Türkiye'si İçin Yerel Yönetimler Çalıştayı ile sona erdi.

Çeşme'de düzenlenen çalıştaya, Akşener'in yanı sıra İYİ Partili milletvekilleri, partinin Ege Bölgesi'ndeki belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Meral Akşener İzmir'de kürsüye Türk Bayrağı ile çıktı VİDEO

KÜRSÜYE TÜRK BAYRAĞI İLE ÇIKTI

Burada katılımcılara konuşan Akşener, kürsüye Türk bayrağı ile çıktı. Akşener konuşmasına, Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirinden bir bölüm okuyarak başladı.

"DİKENLER ÜZERİNDE YÜRÜDÜK"

İYİ Parti'ye toplumdan gelen talep üzerine kurduklarını ve zorlu bir dönem geçirdiklerini aktaran Akşener, "Tek tek, ilmek ilmek her bir şahıs, kadınıyla erkeğiyle bir hikaye yazdı. Tarih yazdık demiyorum ama hikaye yazdık. Yola çıktık. Engeller anlatılmayacak gibiydi. Dikenler üzerinde yürüdük." dedi.

"PARTİ YERİNE TÜRKİYEYİ TERCİH ETTİK"

31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde CHP ile ittifak yaptıklarını hatırlatan Akşener, "Arkadaşlarım her şeyi konuştular. Oyladık. Sayın Özdağ'ın fikri tek başımıza gitmek yönündeydi. Geri kalan il başkanlarımız, genel idare kurulu üyelerimiz, milletvekillerimizin tümü oylamaların tamamında 'İttifakla seçime girmeliyiz' dedi." ifadelerini kullandı.

Teklif sahibi İYİ Parti olduğu için zaman zaman tercihlerde bulunmak zorunda kaldıklarına işaret eden Akşener, bu süreçte "çırak çıkma" pahasına partileri yerine Türkiye'yi tercih ettiklerini söyledi.

"SİZLER UÇBEYLERİMSİNİZ"

Sonuçta da İstanbul, Ankara, Adana, Antalya gibi büyükşehirlerde ittifak adaylarının seçildiğine değinen Akşener, İYİ partinin ise 18 ilçe 4 beldede belediye başkanlığı kazandığını aktardı.

Akşener, ilçe belediye başkanları ve belediye meclis üyelerine hitaben, "Çok büyük bir göreviniz var. İYİ Parti'nin iyi belediyecilik anlayışını yerelin hücrelerine kadar anlatacaksanız. Bulunduğunuz yerlerde iyi işlere 'evet', kötü işlere 'hayır' diyeceksiniz. Kim olursa olsun, canınız ciğeriniz olsun kötü işlerin dışında kalacaksınız, tavır koyacaksınız. Teşkilatlarımızın yanında sizler de uç beylerimizsiniz. Birebir vatandaşla karşı karşıya kalacak olan sizlersiniz." diye konuştu.