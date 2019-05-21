Akşener, Samsun'daki törene neden katılmadığını açıkladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Akşener'in ilk konusu ise 19 Mayıs'ta kutlamalar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet erkanını Samsun'a davet etmesiydi.

"SOLUĞU SAMSUN'DA ALMALARI RİYADIR"

Davete katılmayan Akşener, "Katılmadım, katılmadığımız o tören bir devlet töreni değildi. İktidar partisi ve ortağının şovuydu. Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini stadyumlardan, havalimanlarından silenlerin 23 Haziran'da ihtiyaç duyduğu oylar yüzünden soluğu Samsun'da almaları riyadır.

"ŞOVU DA RİYAYI DA REDDEDİYORUZ"

Milli bir destanla ilgili şovu da riyayı da reddediyoruz, bu yüzden Samsun'daki törene katılmadık." ifadelerini kullandı.

BİRLİKTEYİZ FOTOĞRAFI

19 Mayıs törenleri sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Başkanı Temel Karamollaoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, günün sonunda "Hep birlikteyiz" fotoğrafı çektirmişti.







