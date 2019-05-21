taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Akşener, Samsun'daki törene neden katılmadığını açıkladı

19 Mayıs'ta Samsun'daki kutlamalara katılmayan Meral Akşener, "O tören bir devlet töreni değildi. İktidar partisi ve ortağının şovuydu" ifadelerini kullandı.

AA & Ensonhaber | 21.05.2019 - 10:09..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Akşener'in ilk konusu ise 19 Mayıs'ta kutlamalar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet erkanını Samsun'a davet etmesiydi.

"SOLUĞU SAMSUN'DA ALMALARI RİYADIR"

Davete katılmayan Akşener, "Katılmadım, katılmadığımız o tören bir devlet töreni değildi. İktidar partisi ve ortağının şovuydu. Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini stadyumlardan, havalimanlarından silenlerin 23 Haziran'da ihtiyaç duyduğu oylar yüzünden soluğu Samsun'da almaları riyadır.

"ŞOVU DA RİYAYI DA REDDEDİYORUZ"

Milli bir destanla ilgili şovu da riyayı da reddediyoruz, bu yüzden Samsun'daki törene katılmadık." ifadelerini kullandı.

BİRLİKTEYİZ FOTOĞRAFI

19 Mayıs törenleri sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Başkanı Temel Karamollaoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, günün sonunda "Hep birlikteyiz" fotoğrafı çektirmişti.

Akşener, Samsun'daki törene neden katılmadığını açıkladı



Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elif Şafak imla kuralına dikkat çekerken yanlış yazdı

Elif Şafak imla kuralına dikkat çekerken yanlış yazdı

123
Çakarlı aracı durduran polise soruşturma kaldırıldı

Çakarlı aracı durduran polise soruşturma kaldırıldı

226
Galatasaray Ryan Babel'i transfer etti

Galatasaray Ryan Babel'i transfer etti

77
Sarar çifti yaşadıkları hırsızlık olayını anlattı

Sarar çifti yaşadıkları hırsızlık olayını anlattı

58
Trump'ın savaş itirafı

Trump'ın savaş itirafı

61
Aleyna Tilki’den Los Angeles pozu

Aleyna Tilki’den Los Angeles pozu

89
Türk-İş grev çağrısı yaptı

Türk-İş grev çağrısı yaptı

111
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir