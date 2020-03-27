İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV’de Çiğdem Akdemir’e gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akşenir'in gündeminde ise Türkiye'deki, koronavirüs ve sağlık çalışanları vardı...

Akşener, koronavirüsle mücadele ederken hastasından alıp vefat eden bütün doktor, hemşire ve sağlık çalışanının şehit ilan edilmesi ve ailelerine de aynı terör şehidi gibi davranılması önerisinde bulundu.

Akşener'den sağlık çalışanları için şehit önerisi ViDEO

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖLÜRSE ŞEHİT SAYILSIN

Koronavirüsle mücadele çerçevesinde Akşener, şöyle konuştu:

"Korona ile mücadele ederken hastasından alıp vefat eden bütün doktor, hemşire ve sağlık çalışanı yani ne olursa olsun hepsinin şehit ilan edilmesi gerektiğini öneriyorum. Ailelerine de aynı terör şehidi gibi davranılması gerektiğini öneriyorum.





HASTANELERDE KİM GÖREVLİYSE PRİM VERİLSİN

Aynı zamanda doktor, hemşire, sağlık çalışanı, hasta bakıcı vesairenin dışında şoför, bekçi, yani hastanelerin içinde görev yapan ama sağlık personeli dışında kabul edilenlere de sağlık çalışanlarına verilen primin verilmesi lazım."