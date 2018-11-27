Meral Akşener'in 'AK Parti' gafı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'te düzenlenen grup toplantısındaki konuşmasının son bölümünde gafa imza attı. Milletin şaşmaz ferasetiyle AK Parti'yi kurduğunu söyleyen Akşener hatasını hemen düzeltse de gafı salondakileri güldürdü.
Meral Akşener'den Ak Parti gafı VİDEO
"MİLLETİMİZ AK PARTİ'Yİ KURDU"
"'Kul daralmayınca hızır yetişmez' demiş ecdadımız. Milletimiz, şaşmaz ferasetiyle bugünleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu." diye konuşan Akşener, yanlışını hemen fark etti.
İYİ Parti lideri Akşener, sözlerini "İYİ Parti'yi kurdu, yerine geliyoruz. İYİ Parti göreve hazır. İYİ Parti belediyeleri devralmaya hazır." diyerek düzeltti.