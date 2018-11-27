taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2375
Euro
5.9338
Altın
1224.07
Borsa
93350.89
Gram Altın
206.148

Meral Akşener'in 'AK Parti' gafı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında 'İYİ Parti' yerine 'AK Parti' dedi.

Haber Merkezi | 27.11.2018 - 13:52..
  1. Haberler
  2. Gündem
Meral Akşener'in 'AK Parti' gafı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'te düzenlenen grup toplantısındaki konuşmasının son bölümünde gafa imza attı. Milletin şaşmaz ferasetiyle AK Parti'yi kurduğunu söyleyen Akşener hatasını hemen düzeltse de gafı salondakileri güldürdü.

Meral Akşener'den Ak Parti gafı VİDEO

"MİLLETİMİZ AK PARTİ'Yİ KURDU"

"'Kul daralmayınca hızır yetişmez' demiş ecdadımız. Milletimiz, şaşmaz ferasetiyle bugünleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu." diye konuşan Akşener, yanlışını hemen fark etti.

İYİ Parti lideri Akşener, sözlerini "İYİ Parti'yi kurdu, yerine geliyoruz. İYİ Parti göreve hazır. İYİ Parti belediyeleri devralmaya hazır." diyerek düzeltti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan açıkladı: AK Parti'de 20 ilin adayı belli oldu

Erdoğan açıkladı: AK Parti'de 20 ilin adayı belli oldu

123
Erdoğan: Türkiye ve Katar kara gün dostudur

Erdoğan: Türkiye ve Katar kara gün dostudur

126
Şeyma Subaşı'nın şansı nasıl döndü

Şeyma Subaşı'nın şansı nasıl döndü

60
Prens Selman, Başkan Erdoğan ile görüşmek istedi

Prens Selman, Başkan Erdoğan ile görüşmek istedi

57
Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştü

60
AK Parti grup toplantısı

AK Parti grup toplantısı

34
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Tunus’ta protesto edildi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Tunus’ta protesto edildi

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir