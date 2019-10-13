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Aktivist Greta Thunberg'den YPG paylaşımı

BM'de 'Çocukluğumu çaldınız' sözleriyle meşhur olan iklim aktivisti Greta Thunberg, çocukları katleden terör örgütü YPG'nin Twitter'da kendisini etkiletlediği paylaşıma yer verdi.

Haber Merkezi | 13.10.2019 - 07:03..
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Aktivist Greta Thunberg'den YPG paylaşımı

Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye yönelik başlattığı Barış Pınarı operasyonu sürerken, bu örgüte destek verenlerin ortaya çıkması, günden güne dikkat çekiyor.

GRETA, "BEBEK KATİLLERİNİ" PAYLAŞTI

16 yaşındaki İsveçli genç aktivist Greta Thunberg de YPG'nin iklim değişikliğine yönelik sözde aktivistleri kendisini etiketleyince dayanamayıp, bu paylaşımı yapıyor.

Aktivist Greta Thunberg'den YPG paylaşımı

Ancak Greta'yı paylaşımlarında etiketleyenlerin, Barış Pınarı operasyonu başladıktan hemen sonra Türkiye karşıtı propagandaya dahil olması da dikkat çekti.

BM ZİRVESİNDE "HAYALLERİMİ ÇALDINIZ" DEMİŞTİ

New York'taki İklim Zirvesi’nde konuşan Greta, “Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız." sözleriyle dünya liderlerini eleştirmişti.

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