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Akülü araba alırken tanıştılar sonra evlendiler

Yıl önce akülü engelli arabası alırken tanışan bedensel engelli Necmiye Erdal ile Halit Dolu, evlendi.

İHA | 29.12.2019 - 19:39..
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Gebze’de, 5 yıl önce akülü engelli arabası alırken tanışan doğuştan kas hastası Necmiye Erdal ile küçük yaşta çocuk felci geçiren Halit Dolu arasındaki arkadaşlık aşka dönüştü.

Evlenmeye karar veren çiftin nikahları bugün Gebze Belediyesi’nin nikah salonunda kıyıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın çiftin nikahını kıyarak, altın hediye etti. Çiftin mutluluğuna yakınları ve derneklerden arkadaşları ortak oldu.

"AKÜLÜ ARABA ALIRKEN TANIŞTIK"

Halit Dolu (50) çok mutlu olduğunu belirterek, "Eşimle bir arkadaşımızın vasıtasıyla akülü araba alırken tanıştık. Ardından arkadaş olduk. Bu süre zarfında da evlenmeye karar verdik ve bu günde evleniyoruz" dedi.
Necmiye Erdal (50) ise "Eşimin dediği gibi akülü araba vasıtasıyla tanıştık. 5 yıldır arkadaştık. Arkadaşlığımız 1 yıl önce sevgiye dönüştü. Kısmet bugüneymiş. Bizim gibi sevenler kavuşur inşallah" diye konuştu.

Akülü araba alırken tanıştılar, arkadaşlıkları aşka dönüştü -1

Akülü araba alırken tanıştılar, arkadaşlıkları aşka dönüştü -2

Akülü araba alırken tanıştılar, arkadaşlıkları aşka dönüştü -3

Akülü araba alırken tanıştılar, arkadaşlıkları aşka dönüştü -4

Akülü araba alırken tanıştılar, arkadaşlıkları aşka dönüştü -5

Akülü araba alırken tanıştılar, arkadaşlıkları aşka dönüştü -6

Akülü araba alırken tanıştılar, arkadaşlıkları aşka dönüştü -7

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