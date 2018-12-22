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Akülü aracına kavuşan yürüme engelli Yasin havalara uçtu

Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Dilimli Mahallesi’nde yaşayan 18 yaşındaki yürüme engelli Yasin Şaki, uzun zamandır istediği akülü arabasına kavuştu.

Haber Merkezi | 22.12.2018 - 14:54..
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Tuşba ilçesine bağlı Dilimli Mahallesi’nde yaşayan doğuştan yürüme engelli Yasin Şaki, çocukluğundan bu yana çok istediği akülü arabasına Tuşba Belediyesinin desteğiyle kavuştu.

DEMİR SEHPA İLE YÜRÜMEYE ÇALIŞIYORDU

Demir profillerle yapılan sehpa yardımıyla dışarıya çıkabilen ve babasının ölümüyle birlikte hasta annesi ve kardeşleriyle yaşama tutunan Şaki, Tuşba Belediyesinden destek istedi. Bunun üzerine harekete geçen Tuşba Belediyesi, Şaki’nin akülü araba hayalini gerçekleştirdi. Demir sehpadan kurtularak akülü aracına kavuşan Şaki’nin mutluluğu, ailesini de sevince boğdu.

Yürüme engelli Yasin’in akülü araç sevinci

DOĞUŞTAN ENGELLİ YASİN MADDİ DURUMU YÜZÜNDEN AMELİYAT OLAMADI

Engelli gencin yaşadığı sıkıntılarla ilgili bilgi veren Mahalle Muhtarı Adem Karataş, Yasin’in doğuştan yürüme engelli olduğunu ve annesiyle kardeşlerinin yardımıyla dışarı çıkabildiğini ifade etti: "Yasin, maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi olamadı. Akülü araba gelince Yasin o ıstıraptan kurtuldu ve şu an çok mutlu. Yetkililerden talebimiz, Yasin’in tedavi masraflarını karşılamalarıdır" dedi.

Akülü aracına kavuşan yürüme engelli Yasin havalara uçtu

YETKİLİLERE SESLENİLDİ

Çocukluğundan bu yana birçok zorluk yaşadığını dile getiren Yasin Şaki de, hayali olan akülü aracına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, yardım çağrısına duyarsız kalmayan Tuşba Belediyesine teşekkür etti.

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