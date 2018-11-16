Alaattin Çakıcı ile irtibatlı olan 24 şüpheli gözaltında

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı'nın Kırıkkale Cezaevi'nden Sincan Kapalı Cezaevi'ne nakledilmesinin ardından başkentte Çakıcı ile irtibatlı grupların faaliyete geçebileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı.

DEFALARCA ZİYARET EDEN ŞÜPHELİ TAKİP EDİLDİ

K.A'nın, Çakıcı'yı cezaevinde defalarca ziyaret ettiği bilgisine ulaşan ekipler, söz konusu kişiyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sırasında cezaevi civarında keşif yaptığı saptanan K.A'nın diğer illerden suç örgütü kurma, yağma, kasten adam öldürme, kumar oynanması için yer temin etme gibi suçlardan kaydı olan birçok şüpheliyi de Ankara'da topladığı belirlendi.

GRUP ADIM ADIM İZLENDİ

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip tarafından hareketleri adım adım takip edilen grubun, Çakıcı'nın talimatları doğrultusunda Ankara'da bir oluşuma gittiği ve örgüt üyelerinin kiralanan hücre evlerinde barındırıldığı ortaya çıktı.

ELEMAN, SİLAH VE PARA TEMİN ETMEYE ÇALIŞIYORLARDI

Sansasyonel eylem hazırlığındaki suç örgütünün, eleman, para ve silah temin etmeye çalıştıkları, bu amaçla bir de kumarhane açarak işlettikleri belirlendi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin kimlik ve adres tespitlerinin yapılmasının ardından harekete geçen özel ekip, Ankara, Çorum, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Osmaniye, Uşak, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara'daki 3 ev ile Maltepe GMK Bulvarı'ndaki bir otele düzenlenen operasyonlarda K.A'nın da aralarında olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin otelde düzenledikleri baskında silahlı çatışma çıkma olasılığı nedeniyle müşterileri güvenli bir noktada topladığı sonrasında şüphelileri yakaladığı öğrenildi.

POLİS ÜNİFORMASI, TABANCALAR, TÜFEKLER, FİŞEKLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerle bir polis üniforması, 15 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek, 3 av tüfeği ve çeşitli çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildi.

Zanlıların, başta kumar ve haraç toplama olmak üzere illegal faaliyetlerde bulundukları tespit edildi.

FİRARİ ZANLILAR DA YAKALANACAK

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin ifadelerinin alınmaya başlandığı, firari zanlıların yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, vatansever olarak ilan ettiği Alaattin Çakıcı'nın affedilmesine yönelik bir çağrıda bulunmuş ve af konusu Türkiye'nin gündemine oturmuştu.