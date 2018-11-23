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Alaattin Çakıcı operasyonunda 9 tutuklama

Alaattin Çakıcı ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 9'u tutuklandı.

AA | 23.11.2018 - 07:54..
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Alaattin Çakıcı operasyonunda 9 tutuklama

Alaattin Çakıcı operasyonunda 9 tutuklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen hafta 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

9 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Şüphelilerden 5'i savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Diğer 21 zanlıdan 4'ü adli kontrol uygulanması, 17'si ise tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme tarafından sorgulanan şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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