taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3481
Euro
6.0823
Altın
1248.07
Borsa
91074.11
Gram Altın
214.843

Alacak kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde para anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, Emrah Çetin (27) öldü. Tartışmanın tarafı olan baba ve oğlu ile tesadüfen olay yerinde olan 2 kişi yaralandı.

DHA | 18.12.2018 - 17:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında, Mustafa Kemal Mahallesi Kervanyolu Caddesi üzerindeki kahvenin önünde meydana geldi.

KAVGA ÇIKTI

Emrah Çetin, iddiaya göre, kendisine borcu olan Mehmet T.  (61) ve oğlu Diyar T. (16) ile kahve önünde bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan kavgada; pompalı tüfek, tabanca ve bıçak kullanıldı. Silahlı kavgada Emrah Çetin ile Mehmet T., oğlu Diyar T. ve tesadüfen olay yerinde bulunan Engin Oral (35) ile Emrah Kılıçkıran(44) yaralandı.

Alacak kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emrah Çetin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis ekipleri, toplumsal müdahale aracı TOMA ve çevik kuvvet polisleriyle birlikte Çetin'in hayatını kaybettiği hastane çevresinde, herhangi bir taşkınlık yaşanmaması için önlem aldı.Alacak kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı

Öte yandan çıkan çatışmada, bazı iş yerlerine mermi isabet ettiği görüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis, soruşturma başlattı.

Alacak kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı


Alacak kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı

Alacak kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı

Alacak kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı

Alacak kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şahan Gökbakar'dan Fatih Portakal'a destek

Şahan Gökbakar'dan Fatih Portakal'a destek

587
Murat Özdemir akıl hastanesine sevk edildi

Murat Özdemir akıl hastanesine sevk edildi

177
Bakan Mehmet Nuri Ersoy imar barışından memnun

Bakan Mehmet Nuri Ersoy imar barışından memnun

272
Bakan Akar'dan CHP'lilere tokat gibi sözler

Bakan Akar'dan CHP'lilere tokat gibi sözler

182
Meclis tutanaklarında Hulusi Akar'ın CHP'lilerle tartışması

Meclis tutanaklarında Hulusi Akar'ın CHP'lilerle tartışması

152
CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu

209
Bakan Varank Meclis Genel Kurulu'nda konuştu

Bakan Varank Meclis Genel Kurulu'nda konuştu

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir