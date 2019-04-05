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Alacak verecek meselesi silahlı kavgaya dönüştü

İki kişi, alacak verecek yüzünden tartışması sonucu silahlar konuştu, 1 kişi yaralandı. Polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

İHA | 05.04.2019 - 07:51..
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İstanbul Avcılar'da Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kafede iki kişi alacak verecek yüzünden sözlü olarak tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından alacaklı olan şahıs, yanında getirdiği silahı çıkararak oturan diğer kişiye sıktı. Ayağından yaralanan şahıs, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi.

Alacak verecek meselesi silahlı kavgaya dönüştü

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Kafedeki vatandaşlar panik yaşarken, tartıştığı şahsı yaralayan zanlı ise kafeden ayrılarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri delil ve parmak izi çalışması yaptı. Olayın incelemesinin ardından polis ekipleri, zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Alacak verecek meselesi silahlı kavgaya dönüştü


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