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Alacaklarını ahirete bıraktı

Yaklaşık 100 bin TL'lik alacağından umudunu kesen Yıldız, alacaklarını öldükten sonraya bıraktı.

İHA | 18.03.2019 - 09:05..
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Samsun-Vezirköprü yolu üzerinde 29 yıldır çay ocağı işleten Mustafa Yıldız, 1977 yılından bu yana verdiği borçları bir deftere yazmaya başladı.

En son 2017 birine borç veren Yıldız, bugünkü para birimi ile yaklaşık 100 bin TL'ye yakın alacağının olduğunu söyledi. İnsanlık olsun diye borç veren Yıldız, alamadığı borçlarını artık ahirete bıraktığını ifade etti.

Alacaklarını ahirete bıraktı

"BİR TEKME DE BEN VURAYIM DESEM YAPAMIYORUM"

İnsanlığın bittiğini vurgulayan Yıldız, "29 yıldır burada çay ocağı işletiyorum. Yolun üzerindeyiz. Arabası bozulan, yakıtı biten buraya geliyor. 3-5 günlüğüne para istiyor. Ondan sonra o adamı bulman mümkün değil. Vermesen insanlığından utanıyorsun. Ayıp olur diyorsun. Veriyorsun. Ondan sonra çekip gidiyor. Telefona da cevap vermiyor. Şimdiden sonra gelene bir tekme de ben vurayım desem yine yapamıyorum.

Alacaklarını ahirete bıraktı


"BORÇLARIMI AHİRETTE ALACAĞIM"

"Bundan sonra benden borç alacaklara da hakkımı helal ediyorum zaten. Borçlarımı ahirette alacağım inşallah. Orada bulabilirsek tabii" dedi.

Alacaklarını ahirete bıraktı


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