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Alaçatı'da başörtülü kadını plaja almadılar

İzmir'de yaşanan olayda plaja 400 lira ödeyerek rezervasyon yaptıran kadın başörtüsünden dolayı işletme tarafından kovuldu.

Haber Merkezi | 07.06.2019 - 18:41..
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Alaçatı'da başörtülü kadını plaja almadılar

Bayramda Çeşme Alaçatı'daki Isolee Beach'e giden bir aile, 400 lira ödeyerek plaja girdi.

DENİZE GİRMEK İSTEDİ

Sabah'ın haberine göre, sekiz kişilik ailede bulunan başörtülü bir kadın, haşema ile denize girmek istedi. Ancak kısa süre sonra yanlarına gelen bir görevli, aileden dışarı çıkmalarını istedi.

Alaçatı'da başörtülü kadın plaja alınmadı VİDEO

400 LİRA ÖDEDİLER

Önceden plajı arayıp yer ayırtarak 400 lira ödedikleri halde; rezervasyon sorunu gerekçe gösterilerek, aileye plajı terk etmeleri için baskı yapıldı.

Bu skandal olayı yaşayan tesettürlü kadın ve diğer aile üyeleri, plajda yapılan ayrımcılığa büyük tepki gösterdi.

Alaçatı'da başörtülü kadını plaja almadılar

Alaçatı'da başörtülü kadını plaja almadılar

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