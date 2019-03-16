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Alain Badiou’nun klasik oyunu: Filozof Ahmed

Fransız düşünür ve yazar Alain Badiou'nun adıyla özdeşleşen Filozof Ahmed oyunu, Paris'in sokaklarında gezen Arap kökenli Ahmed'in modern hikayesini tiyatroseverlere aktarıyor.

Haber Merkezi | 16.03.2019 - 09:55..
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Alain Badiou’nun klasik oyunu: Filozof Ahmed

İstanbul Devlet Tiyatrosu (DT) tarafından sahnelenen, Fransız düşünür Alain Badiou'nun yazdığı, Ayberk Erkay'in çevirdiği Murat Karasu'nun yönettiği Filozof Ahmed oyunu, 9 Mart Cumartesi günü Üsküdar Sahne'de tiyatroseverlerle buluştu. 1 saat 40 daikika süren Filozof Ahmed, 15 kısa oyundan oluşuyor.

GALASI YAPILDI

Galası yapılan bu güzel oyunu izlemek için yerimi ayırttım, erkenden oyunun sahneleneceği Üsküdar'a gittim.

Oyunu ve yazarını daha önce çeşitli edebiyat ve sanat tartışmalarında duymuştum ama izleme fırsatım olmamıştı ne yazık ki.

Devlet Tiyatroları oyunun galasının yapılacağını açıklayınca, sevincimi gizleyemedim.

Alain Badiou’nun klasik oyunu: Filozof Ahmed

KİMDİR BU FİLOZOF AHMED

Paris'te yaşayan Arap kökenli Ahmed'in iç dünyasını ve yaşadığı toplumu sosyolojik verilerle anlatan Filozof Ahmed, butün bu olguları güldürü öğeleriyle dile getiriyor.

Oyunda, Avrupa'nın yaşadığı modern hayat ve buna karşı gösterilen çelişkiye dikkat çekiliyor. Filozof Ahmed'de temel ana fikir, felsefenin yaşamın ayrılmaz biir parçası olduğu gerçeğini haykırmaktır.

Alain Badiou’nun klasik oyunu: Filozof Ahmed VİDEO

KAVRAMLARIN İŞLENMESİ

Filozof Ahmed, en önemli toplumsal ve felsefi kavramları farklı metodlarla, oldukça mizahi bir dille aktarıyor.

Oyunda medeniyet, kültür, estetik, sanat, politika, kökenin derinlemesine işlendiğini göreceksiniz. Söz konusu oyun, galası yapıldıktan sonra farklı sahnelerde izleyicisiyle buluşmaya devam edecek. Oyuncuların performansı ise izleyicilerden büyük alkış aldı.

Oyunda; Süleyman Atanısev, Harun Özer, Suna Selen, Ebru Soyuerden, Emrah Can Yaman, Deniz Arna, Tuğçe Şartekin, Mert Asker, Onur Soyal ve A. Esin Tumluer gibi usta isimler rol alıyor.

Alain Badiou’nun klasik oyunu: Filozof Ahmed Alain Badiou’nun klasik oyunu: Filozof Ahmed Alain Badiou’nun klasik oyunu: Filozof Ahmed Alain Badiou’nun klasik oyunu: Filozof Ahmed

Ergül Tosun

[email protected]

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