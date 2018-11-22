Alanında öncü yazar Jack London'dan insana dair alıntılar

Asıl adı ile John Griffith London, elliden fazla kitabın yazarı oldu. Dünya ticari dergi romanının öncüsü ve yazarlıktan yüksek gelir elde edebilen Amerikalıların da ilklerindendi. Çünkü tam zamanında fark etmişti yoksulluktan çıkış yolunu. Ona göre en doğru yol, eğitim alıp beynini satmaktı…

1898’de, yazdıklarını yayımlatmak için çabalamaya başladı. Daha sonra bu dönemi “Martin Eden” adını verdiği romanında inceleyecek ve hatta hafızalara kazıyacaktı. Yayımlanan ilk öyküsüne “Yoldaki Adam” adını vermişti. Yazarlık kariyerindeki zamanlaması muhteşemdi. Elbette vazgeçişlerin eşiğine de geldi. Ama o, tam da düşük maliyetli dergi üretimini mümkün kılan teknolojilerin çıktığı, buna bağlı kısa öykü pazarının oluştuğu dönemde yazarlığa soyunmuştu. Bu stratejik adımlar onu sadece iyi bir yazar değil, aynı zamanda zengin bir yazar da yaptı…

Kitapları ile hayran kitlesi oluşturan London, 102 yıl önce bugün hayata gözlerini kapadı. Henüz 40 yaşındaydı. Yoksullukla kalemini kullanarak başa çıkmış London’u, eserlerinden 15 özel alıntı ile anıyoruz…

- Ne söylediğinizi, biraz da nasıl söylediğiniz belirler.

(Martin Eden)

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- Sen bir işi tamamladıktan sonra elde ettiğin başarıda değil, o işi yaparken buluyorsun mutluluğu.

(Martin Eden)

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- Yaptıklarının nedenlerini araştırma zahmetine kimse girmiyordu. Sadece sonuçlarını görüyorlardı.

(Beyaz Diş)





- İnsan yenildiğini düşünürse, yarı yarıya öyle sayılır.

(Beyaz Diş)

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- Yaşama sevgi beslemeyen varlık, yok olma yoluna girmiş demektir.

(Martin Eden)

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- Her şey ölümlüdür; doğan herkes ölmelidir, ölünce artık dinlenebileceği için mutludur.

(John Barleycon)

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Birinin yaşaması öbürünü yiyip yutmasına, öbürünün yaşaması da yenilip yutulmamasına bağlıydı.

(Beyaz Diş)

- Yazamayan insanlar, yazan insanlar üzerine çok fazla şey yazıyorlar.

(Martin Eden)

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- Öfkeli bir kadın sesi duyunca, bunun karnı tok bir kadın olduğunu hemen anladı. Çünkü insanoğlu ancak tok karnına böyle öfkelenirdi.

(Beyaz Diş)

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- Eğer arz ve talep diye bir şey varsa, yaşam, dünyanın en ucuz şeyi.

(Deniz Kurdu)

- Hayırseverlik; köpeğin önüne attığınız kemik değildir. Asıl hayırseverlik; sende en az o köpek kadar açken, onunla paylaştığın kemiktir.

(Demiryolu Serserileri)

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- Dünya, şaşırtıcı bir yerdi. İçinde hayatın kıpırdanışını hissetmek, kaslarının hareketini fark etmek, sonsuz bir mutluluk kaynağıydı.

(Beyaz Diş)

- Gözlerini kapayıp aklına on bin kitabın görüntüsünü getirdi. Bütün güç kitaplardaydı.

(Martin Eden)

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- İçini acıtan şey de buydu: Yaşamak.

(Martin Eden)

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- Buralara nereden geldiğimi biliyorum, gidecek daha çok yolumun olduğunuda biliyorum ve gerekirse dizlerimin üstünde sürünerek de olsa oraya gideceğim

(Martin Eden)

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Damla Karakuş

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