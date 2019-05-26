Araştırmacıların bulunduğu ilk üç ülke ABD (86), İngiltere (21) ve Almanya (17). Başvuranların 159’u Türk vatandaşı, 83’ü ise diğer ülke vatandaşları.

BİRÇOK ÜNLÜ KURUMDAN DENEYİMLİ ARAŞTIRMACILAR

Bakan Varank, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Programa başvuran araştırmacılar Harvard, Oxford, MIT, Stanford, Tokyo gibi üniversitelerde, Apple, BMW, Intel, Amazon, Siemens, Pfizer gibi şirketlerde, CERN, Max Planck, CNRS, NIH gibi araştırma merkezlerinde deneyim kazanmış kişiler.

Bilim ve teknolojiyi en üst düzeyde sahiplenmekte, Türkiyemizi bilim insanları için cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız.

Sizlere de tavsiyem, bu ülkeyi seven herkes gibi bu ideallere sahip çıkmanız olacaktır."

Alanında uzman bilim insanları Türkiye'yi tercih ediyor

EMİN ÇAPA'YA YANIT

Emin Çapa, çevre alanında Nobel ödülü olmadığını savundu:

"Bakan Sn Varank, 'çevre alanında Nobel Ödülü alan bir araştırmacı Türkiye'de çalışmak için başvurdu' demiş.

Çok merak içindeyim, kim acaba? Çevre Nobeli yok. Çevre konusunda yaptığı çalışmalarla kimya Nobeli alan biri mi? Barış Ödülü mü? Fikri olan var mı?"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çapa'nın iddiasına da yanıt verdi:

"Fikirle değil bilgiyle ilerleyelim isterseniz. Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’na başvuran isimlerden biri 2007 yılında Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli Üyesi ve bir çok başka ödülleri olan saygın bir bilim insanı."