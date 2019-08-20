taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7235
Euro
6.3432
Altın
1502.76
Borsa
96216.06
Gram Altın
276.627

Alanya avokado üretiminde aşama kaydetti

Bu yıl hasadı yapılan ilk avokadolardan 15 bini, Ukrayna'ya gönderildi.

DHA | 20.08.2019 - 21:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde hasat sonrası komisyoncu haline getirilen 15 bin avokado, Ukrayna'ya gönderilmek üzere paketlendi. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, bu sezon Polonya'dan sonra Ukrayna'ya avokado ihracatı yaptıklarını söyledi.

"15 BİN AVOKADO GÖNDERİYORUZ"

Alanya'da üretilen tropik meyvelerin başında gelen avokadonun, Ukrayna pazarında çok tutulduğunu belirten Sevilgen, "Biz Ukrayna pazarına alışığız. Ukrayna geçen yıl en iyi pazarımızdı. Bu yıl da ihracata devam ediyoruz. İlk etapta 15 bin avokado gönderiyoruz. İlerleyen günlerde yaklaşık 300 bin avokado daha göndereceğiz." dedi.

Alanya avokado üretiminde aşama kaydetti

"200 MİLYON ÜRETMEMİZ GEREK"

İlçede üretilen avokadoya Libya'dan da talep olduğunu belirten Hilmi Sevilgen, "Bu sezonda hasat edilecek ürünler için Romanya, Ukrayna, Gürcistan, İsveç ve Hollanda'daki firmalarla görüşmeler yaptık. Avokado üretimimiz talebe göre yetersiz durumda. İlçede 30 milyon adet civarında olan avokado üretimi geçen yıl 40 milyona yükseldi. Talebin fazla olması Alanya avokadosunun kalitesinden kaynaklanıyor. Bu yılki hedefimiz 50 milyon adet avokado üretmek. 100 milyon avokado üretsek de yetersiz olacak, 200 milyon adet üretmemiz gerekiyor. İlçemizdeki avokado üretimini artırmak için çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Alanya avokado üretiminde aşama kaydetti

Alanya avokado üretiminde aşama kaydetti

Alanya avokado üretiminde aşama kaydetti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Egemen Bağış'a Prag Büyükelçiliği görevi

Egemen Bağış'a Prag Büyükelçiliği görevi

634
Hıncal Uluç'a göre Ekrem İmamoğlu'nun suçu yok

Hıncal Uluç'a göre Ekrem İmamoğlu'nun suçu yok

308
YKS'de 3'ncü olan imam hatip mezunu

YKS'de 3'ncü olan imam hatip mezunu

321
Nükleer anlaşma bitti, ABD yeni füzesini denedi

Nükleer anlaşma bitti, ABD yeni füzesini denedi

55
İbrahim Kutluay, Edvina Sponza'yı dövdü iddiası

İbrahim Kutluay, Edvina Sponza'yı dövdü iddiası

38
Ekrem İmamoğlu, Bodrum'dan İstanbul'a döndü

Ekrem İmamoğlu, Bodrum'dan İstanbul'a döndü

607
Suriye'ye giden turist sayısında artış yaşandı

Suriye'ye giden turist sayısında artış yaşandı

107
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir