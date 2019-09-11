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Alanya plajlarında turist yoğunluğu

Eylül ayının ortalarına gelinmesine rağmen turistler, plajları tıklım tıklım doldurdu.

İHA | 11.09.2019 - 16:46..
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Yerli ve yabancı tatilciler; hava sıcaklığının 31 derece, nem oranının yüzde 69, deniz su sıcaklığının ise 29.2 derece ölçüldüğü ilçede Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarına akın etti.

TATİLCİLER KEYİF YAPTI

Güneşlenmeyi tercih edenler ise şezlongları doldurdu. Bazı tatilciler ise kendilerini kızgın kuma atarak güneşlenip kitap okurken, deniz kenarında uzanarak dalgalarla serinleyen turistlerden bazıları ise uykuya daldı. Deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar da plajda renkli görüntüler oluşturdu.

Alanya plajlarında turist yoğunluğu

HAVA SICAKLIĞI AYNI KALACAK

Meteoroloji yetkilileri, Alanya'da hava sıcaklığının etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini belirtti.

Alanya plajlarında turist yoğunluğu

"ALANYA'YA GELİNMESİNİ TAVSİYE EDERİM"

Hollanda’dan Alanya’ya gelerek deniz keyfi yapan Hilmi Ünal, "Yaklaşık 28 yıldır Hollanda'da yaşıyorum. Bir Alanya aşığı olarak buradan ve buranın denizinden vazgeçemiyorum. Burası çok güzel bir yer ve yılın 4 mevsimi bu güzellikleri yaşayabiliyorsunuz. Kışın bile denize girebilecek hava sıcaklığına sahip. Buraya gelinmesini tavsiye ederim. Denizi, tarihi güzellikleri ve sahili görülmesi yaşanması gereken bir yer." dedi.

Alanya plajlarında turist yoğunluğu

Alanya plajlarında turist yoğunluğu

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