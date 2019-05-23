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Alanya’da 1 milyon liralık kuyumcu soygunu

Alanya ilçesinde 3 ayrı kuyumcu dükkanında yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını çalınması olaylıyla ilgili 2 şüpheli daha polisin operasyonuyla yakalandı.

İHA | 23.05.2019 - 11:37..
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Yakalanarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 milyon liralık soygun ani ise kuyumcuların güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ÜÇ AYRI KUYUMCUDAN 1 MİLYONLUK SOYGUN YAPTILAR

İlçenin Saray, Avsallar ve Mahmutlar mahallelerinde bulunan 3 ayrı kuyumcudan farklı tarihlerde hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde ‘hırsızlık ve suç işlemek için örgüt kurmak’ suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında özel ekip kuran polis, olay yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek yeterince delil toplanmasının ardından yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyaları ve bir miktar para çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Alanya’da 1 milyon liralık kuyumcu soygunu

Alanya’da 1 milyon liralık kuyumcu soygunu

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası hırsızlık şüphelilerinin V.K., E.K., M.C. ve H.K. olduğunu tespit etti. Tespit üzerine operasyon için düğmeye basan Asayiş ekipleri V.K., E.K. ve M.C.’yi İstanbul’da H.K.’yi ise Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki gizlendikleri adreslerde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alanya’da 1 milyon liralık kuyumcu soygunu

İKİ HIRSIZ DAHA YAKAYI ELE VERDİ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, hırsız olayının karışan Haydar C.ve Askeri K. isimli şüphelilerin de olduğunu tespit etti. Tespit üzerine asayiş ekipleri Haydar C.’i Diyarbakır Askeri K.’i ise Mersin’in Tarsus ilçesindeki adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı. Alanya emniyetine getirilen 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alanya’da 1 milyon liralık kuyumcu soygunu

Alanya’da 1 milyon liralık kuyumcu soygunu

Alanya’da 1 milyon liralık kuyumcu soygunu

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